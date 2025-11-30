Pantallazo

MTV cierra sus canales musicales en varios países y sella el fin de una era cultural

Más de cuatro décadas después de haber transformado para siempre la industria musical con una imagen tan disruptiva como influyente, MTV se prepara para apagar la mayoría de sus señales musicales internacionales. A finales de este año, canales como MTV Hits, MTV Music y las señales dedicadas a música de los 80 y 90 dejarán de emitirse en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Australia y Brasil.

El anuncio, confirmado por fuentes de Paramount —actual propietaria de la cadena tras la fusión con Skydance— marca el ocaso de un modelo que fue sinónimo de juventud, rebeldía y experimentación audiovisual.

Aunque la señal principal MTV HD continuará en algunos mercados, como el Reino Unido, lo hará con un enfoque centrado en el entretenimiento y la telerrealidad, alejándose del contenido musical que definió a la cadena en sus años dorados.

Una marca que moldeó generaciones

Cuando MTV se lanzó en 1981 con el videoclip de Video Killed the Radio Star, no solo nació un canal, sino un nuevo lenguaje cultural. Durante dos décadas, la cadena no solo promocionó artistas, sino que los convirtió en íconos globales. Michael Jackson, Madonna, Nirvana o Britney Spears no se entienden sin la maquinaria estética y narrativa que MTV supo construir.

“La ‘M’ de MTV era música, y eso desapareció hace tiempo”, lamenta James Hyman, exproductor de Party Zone, un programa vanguardista que exploró los inicios del techno y el house en los años 90. Como muchos excolaboradores, Hyman atribuye el declive de MTV a su giro hacia el entretenimiento de masas y el abandono de su espíritu experimental.

Simone Angel, una de las presentadoras emblemáticas de esa etapa, coincide: “Lo que hacía a MTV emocionante era que no todo estaba calculado en función de la rentabilidad. Había espacio para la creatividad”.

En base a AFP