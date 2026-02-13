Luciano Castro se internó en una clínica de rehabilitación tras la infidelidad a Griselda

Pantallazo

Luciano Castro habría decidido internarse por voluntad propia en medio de la crisis personal que atraviesa tras la exposición de su infidelidad y la posterior separación de Griselda Siciliani.

La información fue dada a conocer en LAM. Allí, el panelista Pepe Ochoa contó que el actor se encontraba “sobrepasado” por la situación y que incluso habría hablado con su expareja antes de tomar la decisión.

“Nos llegó el dato de que Luciano mantuvo una conversación con Griselda en la que le dijo que no daba más y que quería internarse para poder estar mejor”, relató Ochoa al aire. Según agregó, desde la ruptura, el actor estaría atravesando días muy difíciles y con un fuerte impacto emocional.

En un primer momento se aclaró que no se trataba de una cuestión vinculada a adicciones ni a un cuadro puntual de salud mental, sino a la necesidad de frenar, ordenar su vida y recibir contención profesional en un espacio terapéutico ubicado en Capital Federal, en el cual se realizan actividades grupales y tratamientos de acompañamiento.

Ángel de Brito sumó información a través de su cuenta en la red social X. Allí aseguró que Castro se habría internado voluntariamente en Cetraq, un centro especializado en tratamiento integral para la recuperación de adicciones. En el mismo mensaje, el conductor compartió la descripción institucional del lugar, en el que destacan que cuentan con un equipo interdisciplinario y distintas modalidades de atención, como hospital de día, tratamiento ambulatorio y seguimiento virtual.

Según trascendió en el programa, antes de ingresar al centro el actor le habría prometido a Siciliani que iba a tratarse. Cercanos a su entorno aseguran que se encuentra muy afectado por la ruptura y decidido a enfocarse en su recuperación, mientras permanece alejado de la exposición pública.

