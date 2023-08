Lucía Brocal sobre su lucha contra el cáncer: “Me siento en el compromiso de vivir feliz”

Pantallazo

Lucía Brocal estuvo de invitada al ciclo de PH Uruguay junto con Soledad Ortega, Sergio Gonal, Tav lust e Iñaki Goicoechea. Alli la periodista contó cuando fue diagnosticada en el 2012 a los 25 años de cáncer en el riñó, con un bebé de tres meses.

“Tuve un dolor y termino en emergencia [...] Todo indicaba que era cáncer y en su momento fue: ¿bueno qué tengo que hacer para salir de esto? Tenía 25 años y un bebé recién nacido. Nunca pensé en la posibilidad de que fuera a morir”, comenzó

Luego, la periodista contó que la operaron y que le tuvieron que sacar el riñón. “Después de muchos años de controles me dieron el alta. Enfrentar ese momento muy chica, con un bebé recién nacido, aprendiendo a ser madre con todo lo que eso significa, fue durísimo”, dijo.

“Me di cuenta después lo tan difícil que fue. En su momento, toda mi familia y mi entorno me sostuvieron increíblemente, pero más allá de que fue durísimo fue un regalo que tuve. Capaz que es una forma muy positiva que tuve de verlo”, agregó.

La conductora cerró con unas sentidas palabras y reflexionó: “Me siento en el compromiso de vivir feliz, de que tengo que disfrutar de la vida. Tengo que agradecer todos los días de tener salud. Uno piensa que no, pero es un ratito esto. En su momento te dice: 'te tocó' y te tocó a vos, no es el de al lado. Entonces, intento de verlo como algo bueno y vivirlo como algo bueno. Si no estoy feliz en un lugar, me voy. Si no estoy bien con una pareja, no va más. Si no estoy bien con algo, hablarlo. Intento trasmitir eso a mis hijos, que la vida es un regalo”.

Lucía Brocal es madre dos dos hijos, Felipe y Juan, fruto de su primer matrimonio con Pablo Zanocchi. En marzo del 2023, la presentadora se separó de Alejandro Laborde.