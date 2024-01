Lucas Sugo tras copamiento en su casa: “No puedo creer que se rían de la desgracia ajena”

Pantallazo

En la madrugada del jueves, la casa del cantante Lucas Sugo en el departamento de Rivera fue copada por un grupo de delincuentes. Tal como informáramos, el artista no se encontraba en el lugar pero sí estaban allí dos familiares, quienes padecieron agresiones a manos de los intrusos.

Tras conocer lo ocurrido, Sugo interrumpió sus vacaciones en Brasil y regresó a Uruguay. En las últimas horas, el músico publicó en redes sociales un video en el que explicaba lo sucedido, agradecía a sus seguidores y también manifestaba su asombro ante ciertos comentarios con los que se topó.

“Paso para informar porque me veo en la obligación de hacerlo, para que no se genere un teléfono descompuesto”, dijo el artista, quien comentó que acerca de lo ocurrido “hay versiones que no van por el lado de la realidad”.

“Ayer arrancamos las vacaciones, nos fuimos a Brasil con mi familia, y a las pocas horas nos enteramos de que habían robado, que habían entrado a la casa en la que vivimos en Rivera, y donde estaba parte de nuestra familia”.

En concreto, en la finca se encontraban el cuñado de Sugo y la pareja de este, a quienes nombra como “Caco y Nicole”.

El hombre fue quien llevó la peor parte durante el copamiento, debido a que los maleantes le propinaron numerosos y fuertes golpes.

“Caco fue fuertemente golpeado, los dos pasaron momentos de terror”, contó Sugo. “Ahora ya están contenidos y Caco se encuentra estable”, añadió.

El músico detalló que sobre el mediodía de ayer ya estaba de regreso en Uruguay, y agradeció las muestras de apoyo y cariño que recibió de parte de sus seguidores.

Finalmente, reconoció que “sin querer” cometió el error de leer algunos comentarios que circulaban en redes sociales acerca del asunto. Como era de esperar, en medio la jungla digital encontró muestras de odio y también afirmaciones absurdas.

“No puedo creer que haya gente que se pueda burlar de las desgracias ajenas”, concluyó.