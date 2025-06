Los mejores programas de televisión de 2025 hasta ahora

Pantallazo

Por The New York Times

El retorno de éxitos como “Severance” y “The White Lotus” ha dado mucho de que hablar, pero ¿cuál de ellos está en nuestra lista de lo mejor de la televisión?

Durante la primera mitad de 2025 han regresado varias series exitosas que habían sido retrasadas por las huelgas, como Severance, The White Lotus y The Last of Us, que se fueron turnando para acaparar la conversación cultural. Sin embargo, solo una de ellas entró en nuestra lista de los mejores programas de televisión.

Sigue leyendo para saber cuál y para ver qué otras series, nuevas y viejas, con guion y de no ficción, impresionaron más a nuestros críticos de televisión (ordenadas alfabéticamente).

Andor

Andor, serie precuela de

Rogue One: una historia de Star Wars

(2016) —y posiblemente la historia de Star Wars más aplaudida desde que se estrenó esa película—, ofreció una de las exploraciones televisivas más profundas sobre las realidades políticas y el costo humano de la rebelión. Sus dos temporadas terminaron en mayo.

“Las precuelas suelen ser el lugar en el que muere la tensión dramática”, escribe James Poniewozik. “¿Cuánto puede atraparte una historia cuyo desenlace ya conoces? La genialidad de Andor, creada por Tony Gilroy, está en convertir ese conocimiento en una ventaja”.

Lee

la reseña [en inglés]

y

más información

sobre la serie

.

Disponible en Disney+

.

Asura

Escrito y dirigido por Hirokazu Kore-eda (Un asunto de familia), este drama japonés de época es visualmente elegante y emocionalmente meticuloso en su descripción de cuatro hermanas que lidian con hombres controladores y las complejas relaciones que mantienen entre ellas.

La serie “lo tiene todo: un drama doméstico detallado, a escala humana, con mucho que decir, personajes fascinantes para decirlo y un estilo que lo hace brillar”, escribe Margaret Lyons. “Lo malo es que, en comparación, otras series parecen insignificantes y superficiales. Lo bueno es todo lo demás”.

Lee la reseña [en inglés]

.

Disponible en Netflix

.

Couples Therapy

La serie documental Couples Therapy, que muestra las sesiones de Orna Guralnik con parejas en diversas formas de crisis, concluyó su cuarta temporada en mayo.

“Algunas parejas parecen tan inadecuadas que uno se pregunta cómo llegaron tan lejos en primer lugar, mientras que otras parecen trágicamente atrapadas en sus raíces, incapaces de cambiar ninguno de los patrones de sus vidas… hasta ahora, claro”, escribe Lyons. “La magia del programa consiste en que, gracias a la paciencia y la indagación de Guralnik, las personas cambian ante nuestros ojos. Abrirse es difícil; comprenderse lo es aún más.

“Las cuatro parejas de esta temporada fueron empujadas en direcciones distintas —hacia el altar, hacia el divorcio, hacia el silencio, hacia la revelación—, pero cada relación se transformó. La mayoría de los programas se esfuerzan mucho por crear esta cantidad de conflictos y revelaciones, pero Couples Therapy lo consigue con unos cuantos ‘hmm’ bien ubicados”.

Lee más

sobre

la serie

.

Disponible en Paramount+

.

Efectos colaterales

Este thriller conspirativo animado gira en torno a una droga milagrosa proveniente de hongos mágicos, un ambientalista poco convencional que quiere curar al mundo con ella y los diversos villanos —las grandes farmacéuticas, micólogos siniestros— que intentan detenerlo o controlarlo. Y una tortuga.

La serie “es tan rara y preciosa como el hongo milagroso que su héroe, Marshall (Dave King), descubre en la selva”, escribe Lyons. “La inteligencia, el humor, el estilo y la perspectiva rara vez se alinean de manera tan armoniosa. No hay muchas series que tengan tanto que decir, y menos aún que lo digan con tanto estilo”.

Lee la reseña [en inglés]

y

más sobre la serie

.

Disponible en Max

.

Esterno notte

Esterno notte, la primera serie de televisión del gran cineasta italiano Marco Bellocchio, aborda el secuestro y asesinato del político Aldo Moro a manos de las Brigadas Rojas en 1978 (Bellocchio ya había explorado esos hechos en su película de 2003

Buenos días, noche

).

“El momento del secuestro y la muerte de Moro fue durante los llamados ‘años de plomo’, una época en la que Italia y otros países europeos se vieron sacudidos por atentados, tiroteos, secuestros y asesinatos de motivación política”, escribe Mike Hale. “Pero es una historia que puede resonar con cualquiera que sienta que vive en tiempos peligrosos. Como dice un personaje de Esterno notte, una sociedad puede tolerar cierto grado de locura, pero ‘cuando el partido de los locos tenga la mayoría, ya veremos qué pasa’”.

Lee la reseña [en inglés]

.

Disponible en MHz Choice

.

Matabot

En este thriller cómico de ciencia ficción basado en la novela Sistemas críticos de Martha Wells, Alexander Skarsgard interpreta a un robot hastiado al que se le encarga proteger una comuna espacial de corte alternativo, pero que preferiría limitarse a ver telenovelas baratas.

“Lo más valioso de la historia, adaptada por Chris y Paul Weitz, es la sarcástica visión del mundo de la forma de vida artificial que la protagoniza”, escribe Poniewozik. “Skarsgard da una lectura animada a la abundante voz en off, pero su interpretación física, que irradia un poder despreocupado y una nerviosa desconfianza, es igual de importante. Matabot es extraño, nervioso, inconfundiblemente alienígena, pero sus quejas también son irritantemente familiares. Solo quiere que lo dejen en paz para maratonear sus programas, como Chance, el jardinero, si tuviera pistolas en los brazos”.

Lee la reseña [en inglés]

.

Disponible en Apple TV+

.

Mr. Loverman

Basada en una novela de Bernardine Evaristo, esta miniserie británica cuenta la historia de un elegante londinense llamado Barrington Jedidiah Walker (Lennie James) quien siente una profunda devoción por su mujer, sus hijos y su mejor amigo y amante de muchas décadas, Morris (Ariyon Bakare). La serie alterna las perspectivas de los personajes y utiliza secuencias retrospectivas para seguir la pista de la relación de Barry y Morris hasta sus primeros días en su natal Antigua.

“Loverman es pulida y literaria, prácticamente sedosa. Sublime, incluso”, escribe Lyons. “Es natural sentirse desconcertado por las elecciones de los demás: ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te fuiste? Muchos programas contemporáneos —incluso muchos buenos— recurren a historias de fondo trilladas y simples para sus personajes, pero aquí el panorama es más profundo y completo. Miedo y dolor, amor y lealtad: nunca son solo una cosa”.

Lee la reseña [en inglés]

.

Disponible en BritBox

..

Pee-wee Herman: detrás del personaje

Este documental de HBO en dos partes detalla cómo Paul Reubens creó a su querido alter ego, Pee-wee Herman, y cómo la fama del personaje afectó al resto de su vida.

“Lo que se ve, a lo largo de más de tres horas, es en parte una historia pública: cómo Reubens canalizó su genio para hacer una creación anárquica que tendió un puente entre los mundos del arte alternativo y la televisión infantil, y cómo luego su vida fue arruinada por escándalos inventados que lo persiguieron hasta el final”, escribe Poniewozik.

“También es, en parte, una fascinante historia privada sobre el arte, la ambición, la identidad y el control. ¿Qué significa hacerse famoso como otra persona? (El título del documental en inglés, Pee-wee as Himself —Pee-wee como él mismo— hace referencia al crédito que aparece en La gran aventura de Pee-wee, gracias al cual Reubens permaneció en gran medida desconocido mientras su personaje se convertía en una estrella mundial). ¿Y cuáles eran las implicaciones de ser eclipsado por su creación, especialmente para un hombre gay en un Hollywood aún muy homófobo?”.

Lee la reseña [en inglés]

y

más sobre

la serie

.

Disponible en Max

.

Severance

En su segunda temporada, este alucinado drama laboral profundiza en sus misterios y amplía su paleta emocional a medida que los empleados mentalmente “divididos”, sus seres queridos y sus jefes luchan (a veces literalmente) por agendas contrapuestas y por el futuro de Lumon Industries. La serie regresó en enero, casi tres años después del final de la primera temporada.

“Sus creadores parecen haber aprovechado productivamente cada segundo de ausencia”, escribe Poniewozik. “La temporada da nuevos giros sin dejar de ser la serie más ambiciosa, alocada y absolutamente disfrutable de la televisión; un laberinto estilo M. C. Escher cuyas complicaciones en la trama nunca obstaculizan su voz, corazón ni sentido del humor”.

Lee la reseña [en inglés]

y

más

información

sobre

la serie

.

Disponible en Apple TV+

.

The Pitt

Con una estructura por horas al estilo de la serie 24, The Pitt complementa los placeres habituales de un programa de médicos con una intensidad febril y referencias narrativas a la pandemia y a temas sociales contemporáneos.

“The Pitt generó melodrama de la vieja escuela a partir de una idea simple: la sala de urgencias es adonde va a parar la gente cuando algo sale mal, ya sea con el cuerpo individual o con el cuerpo político”, escribe Poniewozik. “¿Y qué le pasa al cuerpo político estadounidense? Amigo, sé paciente. La sala de espera está llena”.

Lee la reseña [en inglés]

y

más

sobre

la serie

.

Disponible en Max

.