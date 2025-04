Lola Latorre dio positivo de alcoholemia y Yanina Latorre respondió a las críticas

Pantallazo

En las últimas horas se viralizó un video de Lola Latorre detenida en un control vehicular. Según trascendió en varios medios argentinos la hija de Yanina y Diego Latorre dio positivo en alcoholemia.

Tanto en el programa de Sálvense quien pueda como en LAM, Yanina Latorre hizo frente a las críticas. “De paso voy a aclarar (lo que pasó) porque hace dos días me están diciendo ‘tu hija, tu hija’ y yo ni lo sabía. Lola tiene 24 años. Cualquier cosa que pase con Lola es con ella, no conmigo porque es un ser adulto que se maneja. Yo no lo sabía, porque no me lo contó”, comenzó.

Luego, la presentadora argentina reveló cómo fue que se enteró de esta noticia. “Me desayuné hoy con videítos en las redes: ‘Tu hija es asesina’, ‘Es borracha’”, reveló. “El viernes fue una fiesta. No comió y pesa dos kilos mojadas Se tomó un fernet y ella se imaginó ‘me lo tomé a las 12 de la noche. Salgo a las 6 de la mañana del boliche. Ya fue’. En el momento que estaba llegando a su auto había un control policial”, expresó.

“Le piden de hacerse el control. Se lo hace, le da 0.5 que creo que es el mínimo, no se sube al auto, entrega el auto y se fue”, relató. “No es sanción porque es 0.5. Se equivocó. Se mandó un moco. Obviamente la reté cuando me enteré porque no me lo había contado. Fue, retiró el auto, pagó 50 lucas de multa”, sostuvo.

“Hace un día que me están diciendo ‘asesina’. No es asesina, no estaba borracha. (…) No hay que manejar y yo soy la primera en decirlo. (…) Cipolla , amor de mi vida, no puede ser tan descarado de comparar un error de una pendeja boluda (…) con una mina que sale a afanar con un hijo en brazos, te lo digo en serio. Déjenme de romper las pelotas con Lola. ¿Ok?”, cerró.

?? Lola Latorre DIO POSITIVO de alcoholemia: Yanina responde TODAS LAS CRÍTICAS



Cc #LAM en América TV ?? @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/5RicIsrxJM — América TV (@AmericaTV) April 2, 2025