Locutora de El Espectador fue encañonada y pateada por jóvenes cuando salía de trabajar

Montevideo Portal

Yanibela Curbelo, locutora de El Espectador Deportes, fue víctima de un violento intento de rapiña en Montevideo el pasado lunes. El hecho se dio mientras Curbelo esperaba el ómnibus de vuelta a su casa, en una parada en Gonzalo Ramírez.

De acuerdo con el relato de Curbelo en las redes sociales, mientras esperaba el transporte, fue abordada por dos jóvenes, quienes protagonizaron el violento episodio. “Hoy me pusieron un arma en el estómago, me pegaron una patada y me volvieron a apuntar con el arma”, añadió.

Curbelo añadió que escribía “desde la impotencia, no buscando culpables ni soluciones”. “Algo tiene que cambiar, porque es terrible salir a trabajar y no saber si vas a volver con vida”, consideró.

La locutora, al inicio de su relato, consideró que “en Uruguay no caen misiles, no tenemos guerras ni bombardeos, pero vivir en Montevideo es un ataque constante”. Curbelo dijo que “todos los días roban a un conocido, matan a alguien, destruyen física o emocionalmente a alguien”.