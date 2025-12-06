Pantallazo

Lali en Punta Carretas: todos los detalles del show y su encuentro con fans que acamparon

La artista argentina Lali Espósito se presentará este sábado 6 de diciembre en la rambla de Punta Carretas, en un recital que forma parte de la gira por su nuevo disco: “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

El show está previsto para las 21:00 y el ingreso al predio quedará habilitado desde las 18:00. Antes del inicio actuará el DJ Juanchi Parodi.

Para el acceso se mantienen criterios similares a otros espectáculos masivos en la rambla. Está permitido ingresar con agua en envases plásticos de hasta 600 centímetros cúbicos.

No se permite el ingreso con envases de vidrio, bebidas alcohólicas, termo y mate, mástiles o banderas con mástil, bengalas, objetos punzocortantes, paraguas, reposeras, heladeras portátiles, mascotas, baterías externas ni cámaras profesionales. Tampoco se admiten bicicletas, motos o monopatines.

La Intendencia de Montevideo informó que habrá cortes de tránsito desde las 06:00 del sábado en el tramo de la rambla comprendido entre Tabaré y avenida Sarmiento, así como desvíos en calles internas de Punta Carretas.

También se prevé un refuerzo del transporte público al finalizar el recital para facilitar la salida del público. Se recomienda considerar estos ajustes al momento de planificar los desplazamientos por la zona.

La cantante vivió un momento particular en las horas previas al concierto. Una vez que llegó al escenario de la rambla este viernes para comenzar a hacer las primeras pruebas, un grupo de fanáticos —que se encuentra acampando desde hace días en el predio— se acercó a la valla para poder interactuar con ella.

La situación quedó registrada en un vivo de Instagram realizado por Espósito: “Ah, ¿son los de la carpa? No sabía que todo Montevideo podía estar viendo este escenario. Paren que estoy hablando con el público que no está acá”, bromeó la artista. Luego, felicitó a una de sus admiradoras por haberse recibido.

