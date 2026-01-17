Pantallazo

Lacalle Pou estuvo presente en Maldonado, donde presenció las finales de un torneo de surf

Montevideo Portal

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou estuvo presente en la tarde de este sábado en la final del campeonato de surf Copa Serie Río de La Plata, donde se fotografió con el reconocido surfista Luca Madrid.

En la tarde de este 17 de enero, el exmandatario se hizo presente en la playa Montoya, departamento de Maldonado.

No es la primera vez que Lacalle Pou se hace presente en el evento organizado por Madrid, durante su mandato, también presenció la competencia que se desarrolla en Maldonado.

Montevideo Portal