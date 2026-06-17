La youtuber Alaska cantó a todo pulmón el himno uruguayo y causó la risa de hinchas árabes
La influencer uruguaya, presente en el debut de Uruguay en el Mundial 2026, protagonizó un divertido momento antes del partido.
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17.06.2026 18:45
Montevideo Portal
La influencer uruguaya Alaska protagonizó un divertido momento con hinchas de Arabia Saudita durante el debut de Uruguay en la Copa del Mundo, disputado el pasado lunes en el Hard Rock Stadium, luego de que cantara el himno uruguayo a los gritos.
La Celeste igualó a uno con un gol de Maximiliano Araújo, pero, en las redes, uno de los momentos más virales se lo llevó la youtuber hincha de Progreso.
En el momento más emotivo de la jornada, cuando en el estadio comenzó a sonar el himno de Uruguay, la joven influencer, rodeada de hinchas árabes, entonó a los gritos las estrofas del Himno Nacional.
Con una bandera en la mano, generó la risa de los simpatizantes cercanos, por lo que ella retrucó y cantó aún más alto.
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