La vida de Jasveen Sangha, “reina de la ketamina” implicada en la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, apodada la “reina de la ketamina” por los fiscales estadounidenses, es acusada de suministrar drogas al actor Matthew Perry, lo que llevó a su sobredosis fatal.

Sangha, quien tiene nacionalidad dual estadounidense-británica, enfrenta nueve cargos, incluyendo conspiración para distribuir ketamina y distribución de ketamina con resultado de muerte, de acuerdo con la BBC.

El 24 de octubre de 2023, Sangha supuestamente suministró la dosis de ketamina que resultó en la muerte de Perry.

Reporta US Weekly que en los documentos, los fiscales acusaron a Sangha de estar involucrada en un negocio de drogas duras por más de cinco años. Ya en marzo de 2023 la policía había confiscado “varios kilos de pastillas de metanfetamina, 79 viales de ketamina, pastillas farmacéuticas obtenidas fraudulentamente y otras drogas ilegales” en lo que apodaron como el “Escondite de la Casa Sangha” en North Hollywood, California.

Además de ketamina, las autoridades encontraron miles de pastillas de metanfetamina, Xanax (nombre comercial de la droga ansiolítica alprazolam) y cocaína en su casa.

Sangha, quien también frecuentaba círculos de celebridades, llevaba un estilo de vida lujoso que compartía ampliamente en redes sociales. También asistía a exclusivos eventos, como los Globos de Oro y los Óscar.

Sangha disfrutaba también de frecuentes viajes a destinos de ensueño como Japón, Grecia, Francia y Dubái. Su vida estaba llena de lujos: conducía autos de alta gama, alquilaba una casa por miles de dólares al mes, y no escatimaba en tratamientos de belleza. Sus amigos la describen como “obsesionada” con su apariencia, y se sometía regularmente a tratamientos de bótox y otros procedimientos estéticos, según recoge el periódico ABC.

A pesar de las graves acusaciones en su contra, Jasveen se mostraba aparentemente indiferente a las investigaciones sobre su persona. Según fuentes cercanas, mantenía una actitud despreocupada, y asistía a fiestas y eventos sociales como si nada estuviera ocurriendo. Incluso después de ser detenida brevemente en marzo por posesión de metanfetamina, Sangha fue liberada tras pagar una fianza de 100.000 dólares y continuó con su vida como si las acusaciones no fueran más que un obstáculo menor.

Poco después de la muerte de Perry, Sangha continuó publicando fotos de su vida extravagante y viajó a Japón y México.

