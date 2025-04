La tierna imagen que compartió la hija de Lucas Sugo de sus padres: “Mis pilares”

Pantallazo

Lucas Sugo atraviesa un momento familiar muy delicado: su hija Florencia, de 22 años, se encuentra en tratamiento oncológico en San Pablo, Brasil.

En las últimas horas, Sugo compartió un emotivo posteo en redes sociales que conmovió a sus seguidores al repostear una tierna imagen que subió su hija mayor en las historias de Instagram.

La joven publicó una ilustración en la que se la ve en una cama de hospital, sonriendo y acompañada por sus padres. En el la publicación, expresó: “Mis pilares, los que me levantan día a día y no me dejan caer. Los amo mucho mamá y papá”.

El cantante uruguayo replicó la fotografía y le dedicó palabras llenas de amor. “Todo va a estar bien mi Flor. Amo você”, fue el mensaje que le escribió el músico a su hija en sus redes sociales.

En paralelo, el artista suspendió presentaciones programadas para el jueves 10 y el domingo 13 de abril en Argentina. “Informamos que por razones de fuerza mayor, nos vemos en la obligación de suspender la gira de Lucas Sugo programa para este fin de semana”, informaron desde la producción del artista.