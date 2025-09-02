Pantallazo

La segunda temporada de serie Los Tinelli se adelantará: los motivos detrás de la decisión

Montevideo Portal

La serie televisiva Los Tinelli, en la que se muestra cómo es la vida de Marcelo Tinelli, su pareja, Milett Figueroa y los hijos del conductor, tendrá su segunda temporada y se comenzará a grabar en los próximos días.

Según informó el periodista argentino Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), la serie se filmará en Buenos Aires, Punta del Este y Lima, ciudad natal de Milett, pareja actual de Tinelli. En esta línea, Etchegoyen adelantó que “todo indica que esta temporada de Los Tinelli estará muy enfocada en Milett”.

“Las grabaciones de Los Tinelli están a punto de arrancar, en pocas semanas, debido al éxito que tuvo la primera temporada”, agregó.

En tal sentido, informó que “la idea era hacerlo en 2026, pero desde la plataforma Prime Video dijeron 'no, adelantémoslo, queremos tenerlo antes al reality, queremos tener antes la segunda temporada'”.

Sobre la participación de la modelo peruana en la serie, objetó que se desconoce “cómo va a caer esto en la familia de Marcelo, en el sentido de que sé que no tienen, o no han tenido en su momento, tanto ida y vuelta, tanto diálogo fluido”.

Además, añadió que “Milett y las hijas de Marcelo —se vio en la primera temporada— por ahí no tenían tanta buena onda, por eso esta novedad de que los Tinelli se va a grabar parte en Perú, podría generar problemas”.

