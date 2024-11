La romántica escapada de Pampita y Martín Pepa a Londres: polo, besos y Big Ben

Pantallazo

Tras su separación con Roberto García Moritán. Pampita encontró un nuevo hombre que se ganó su corazón.

La modelo argentina viajó a Europa con el polista Martín Pepa, con quien fue capturada infraganti en varios eventos de polo en Londres y caminando por las medievales calles de Edimburgo.

En El ejercito de la mañana compartieron imágenes de la pareja en el Reino Unido “Encontramos a Pampita con su nuevo amor Martín Pepa en Inglaterra, están en una lunita de miel”, revelaron.

En LAM, Yanina Latorre contó todos los detalles del romance entre la modelo y el polista Martín Pepa. que según ella misma les dijo a sus amigas, “se lo mandó la Virgen de Luján”.

La panelista reveló que el deportista tiene una mansión en The Hamptons. “Él es polista, no es de una familia de estirpe. La mamá y el papá no. Empezó de abajo. Él estuvo casado, se separó hace 4 años, tiene un hijo de 6 o 7 años, la exmujer vive en los Estados Unidos, por eso él va y viene todo el tiempo Él le manda flores todos los días, ella está fascinada”, contó.