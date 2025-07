La reacción de Tato Algorta en LAM por el apoyo de Peñarol: “Me pone feliz, es mi pasión”

Pantallazo

Luego de coronarse como el ganador de Gran Hermano Argentina, Tato Algorta visitó el programa LAM. Allí, el participante uruguayo repasó su paso por la casa, cómo vivió la experiencia y las sorpresas que se llevó al volver al mundo exterior.

“Pensaba mucho en el juego, a quién nominar. Yo de Gran Hermano era fanático, lo miraba un montón, soy fanático del formato. Me encanta. Tenía alguna idea de cómo armar algunas placas. Ya la primera semana de líder, tomando algunas decisiones, queriendo ser lo más frontal posible… y eso generó ruido”, explicó.

Luego, sobre su personalidad, dijo lo siguiente: “Mi forma de ser es tranquila, pero cuando el juego me lo permitía, pensaba. De alguna manera tenía que llamar la atención”.

Cuando le preguntaron si cree que lo molestaban por su apariencia, respondió sin vueltas:

“No pienso que me hagan bullying por lindo. No soy un cancherito. Mi casting me dio vergüenza”.

?? TATO ALGORTA, GANADOR DE GRAN HERMANO, HABLA DE TODO EN LAM



Cc #LAM en América TV ?? @elejercitodelam… pic.twitter.com/QTtwQZiU68 — América TV (@AmericaTV) June 30, 2025

Durante la entrevista, le mostraron un resumen de las noticias que ocurrieron durante su estadía en la casa: la muerte del papa, la muerte de José Mujica, Cristina Kirchner con prisión domiciliaria y la muerte de Jorge Lanata.

“¿Lo de Mujica? No estaba al tanto. Me estoy enterando ahora”, expresó sorprendido. Además, se mostró emocionado al hablar del apoyo que recibió desde Uruguay: “Después, de Peñarol, mi cuadro, me enteré que está en octavos de la Libertadores, y estoy re feliz”.



Al escucharlo hablar del club aurinegro, Rocío Marengo acotó: “Ellos [Peñarol] te re bancaron”, y Tato Algorta respondió: “Me pone re feliz porque es mi mayor pasión”.