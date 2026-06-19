La reacción de Celia con Flor Peña tras la falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi

El escándalo en torno a la desvinculación de Florencia Peña de Luzu TV sumó un nuevo y sorprendente capítulo. Luego de la profunda crisis institucional que se desató en el canal de streaming porque la conductora anunció al aire de El show del verano la falsa muerte de Jorge Messi, se conoció cuál fue la postura que tomó el círculo íntimo del capitán de la Selección Argentina.

A pesar de la gravedad del error periodístico y del repudio generalizado en las plataformas digitales, Celia, la mamá de Lionel Messi, demostró una enorme templanza al recibir las disculpas de la actriz. La encargada de revelar la interna familiar fue la panelista Yanina Latorre, quien utilizó sus historias de Instagram para dar detalles del intercambio privado y destacar la actitud de la mujer.

A través de sus redes sociales, Latorre profundizó en los términos en los que se dio la conversación tras el tremendo blooper mediático. Según la información compartida, la mamá del astro del fútbol decidió bajar los decibelios del conflicto con absoluta madurez y comprensión hacia la conductora.

“Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, y que si bien no son amigas, la respeta y la admira“, relató la periodista en sus historias. Lejos de cerrarle la puerta o manifestar rencor por la difusión de la fake news, Celia dio un paso más hacia la conciliación: “Y que espera se puedan juntar a tomar un café”.

Para cerrar su descargo en la plataforma digital, Yanina no escatimó en elogios para la madre del diez, valorando su capacidad para poner paños fríos en medio del revuelo generalizado: “Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo”, concluyó de manera contundente.