La productora de “Los juegos del hambre” confirmó que lanzarán una precuela en 2026

La saga The Hunger Games o Los Juegos del Hambre regresará a los cines con una nueva precuela que se estrenará en noviembre de 2026, anunció este jueves la productora de cine estadounidense Lionsgate.

“Bienvenidos al Vasallaje del Segundo Trimestre. Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha – en cines el 20 de noviembre de 2026”, indicó la productora en X.

La nueva precuela estará basada en una nueva novela anunciada de la escritora y guionista de la franquicia, la estadounidense Suzanne Collins, cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2025.

Esta nueva entrega de 'Los Juegos del Hambre', al igual que la anterior, retrocederá al pasado para adentrarse en el distópico mundo de Panem 24 años antes del comienzo del primer libro de la saga, cuya adaptación cinematográfica fue protagonizada por Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen) y Josh Hutcherson (Peeta Mellark).

La novela comenzará en la mañana del anuncio de los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Allí compitió Haymitch Abernathy, interpretado por Woody Harrelson en la serie original, conocido por ser el mentor de Katniss y Peeta cuando son elegidos para representar al distrito 12 en los 74º y 75º Juegos del Hambre.

Welcome to the Second Quarter Quell.



The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/nuRcxtDZ7B