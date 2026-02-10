La nueva temporada de El Eternauta se graba este año y tiene un punto final

Pantallazo

Por Gustavo Descalzi

gustavodescalziok

El multipremiado actor uruguayo César Troncoso, fue especialmente invitado como jurado para el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, edición que conmemora 75 años desde que su creador, Mauricio Litman, iniciara este prestigioso festival. Con la idea de potenciar el balneario y de ofrecer un festival que premiara las películas de la creciente industria fílmica internacional, Litman construyó el actual Cine Cantegril y organizó este festival.

Durante el comienzo del festival, Troncoso conversó con Montevideo Portal sobre esta nueva edición y la nueva temporada de El Eternauta: “Estoy contento de participar de un festival de cine, siempre es bueno, siempre es lindo, te encontrás con un montón de gente y esta muy bueno aprovechar para ver películas que no son de fácil difusión, de fácil circulación y mas en los 75 años. A veces es difícil encontrar estas películas, este tipo de películas que son muy potentes y que merecen ser vistas. Entonces dar las condiciones para que la gente pueda asistir con libertad está bárbaro”.

Sobre el trabajo que está haciendo el equipo de El Eternauta, para una segunda temporada, Troncoso, comentó: “No puedo adelantar, porque no estoy al tanto. Están trabajando, yo estoy en Montevideo, la falta de información tiene que ver con la distancia y yo no pregunto. Tengo mucha confianza, la casa productora es K&S que es impecable, está en manos de Ariel Staltari y Bruno Stagnaro y Bruno además como director, entonces estoy dejando que las cosas corran. A veces la ansiedad juega en contra y en este caso no se están apurando para hacer las cosas rápidas, sino que están pensando en hacerlas bien, entonces eso me da mucha calma y no se bien en que anda”.

A propósito de la repercusión mundial que tuvo la serie El Eternauta, Troncoso dijo: “Sí, un poco más de lo que yo imaginaba, termina siendo un bombazo por quienes trabajan, porque la plataforma Netflix es divina, porque está (la Productora) K&S, está Ricardo (Darín). Ricardo es un hombre generoso, trabaja para vos y para él, pero entendiendo que él trabaja en un equipo. Este trabajo es de equipo siempre”.

Para finalizar, César Troncoso protagonista de la serie con el personaje Alfredo Tano Favalli, autor de la frase “Los Viejo Funciona”, confirmó detalles de la nueva temporada; “Se filma este año, se graba la segunda temporada este año, las fechas están para ajustarse, pero no va a pasar de este año. No creo que se hagan muchas temporadas porque está basada en un libro muy concreto, que tiene un punto final. Llegaremos a ese punto, no creo que se dediquen a inventar, no se como funciona este tipo de trabajo, en esas áreas que no son mías. El Eternauta 1 que es lo que se está grabando tiene un punto final”.

El festival finaliza el próximo 13 de febrero y ofrece una muestra del panorama internacional, además de homenajes y exhibiciones especiales, muchas de ellas en estreno exclusivo para Uruguay y la región. Todas las actividades se desarrollan con acceso libre y gratuito, en varias salas de Maldonado y Punta del Este.

