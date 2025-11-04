Pantallazo

La molestia de Kesman por el Buró de Radios: “Que no se olviden que la gente no es tarada”

El periodista deportivo Alberto Kesman se refirió a los resultados del Buró de Radios presentados este lunes por la encuestadora Factum, y mostró su molestia luego de que Universal 970, y en particular su programa, La Oral Deportiva, promediara tan solo 0,56 entre las 12 y las 13 y 0,41 entre las 13 y las 14 horas, ubicándose por debajo, por ejemplo, de la Sport 890 y de El Espectador Deportes.

“Cada uno hace su negocio, pone la plata donde quiera ponerla, y apuesta a lo que quiere”, comentó Kesman, en una editorial que duró un par de minutos. En esta línea, el Mariscal acotó: “Con la gente todo, sin la gente nada. Que no se olviden que la gente no es tarada, no es estúpida”.

Además, Kesman explicó que “Universal es una sola radio, AM, no es un consorcio poderoso. Es humilde”, en relación al caso de El Espectador Deportes, que suma sus números de la 810 AM y la 92.5 FM. “Acá no hay una FM”, cuestionó.

Sin embargo, el experimentado comunicador fue más al hueso ante los valores presentados. “Está bien la medidora de audiencia, bien los que la mandaron a hacer, bien los que pagaron”, afirmó. “Universal no pagó nada, no entró en esa”, añadió.

“Felicitaciones, que Dios los ayude. Que les vaya bien, que la gente que es inteligente los reconozca”, resaltó.

Por otro lado, Kesman señaló que sus números de Youtube, los cuales son públicos, reflejan más la realidad que una encuesta realizada por privados: “El otro día en el Campeón del Siglo me vinieron a felicitar colegas por los números de YouTube, los verdaderos medibles. Unos días después sale una cosa que nada que ver”, dijo.

El también periodista de Telemundo (Canal 12), volvió a cargar contra Factum, y sostuvo que el mismo “debe ser muy transparente, da cosas importantes, interesantes”.

“La gente no es boluda, saben perfectamente. Esto no se hace para la gente, se hace para las agencias publicitarias, para los grandes comerciantes”, lanzó, y lo vinculó a la proximidad con la Copa del Mundo que se avecina en 2026. “Viene el campeonato del mundo, hay que comprar el mundial”, añadió.

“Todo llega a su verdad, puede tardar. A esta altura del campeonato no me voy a preocupar de lo que hacen otros. Que otros sean dueños de sus hechos, yo soy dueño de mi conducta”, sentenció.

