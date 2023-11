La experiencia “espiritual” que tuvo Camilo con un fan en Uruguay: “Fue de lo más lindo”

Pantallazo

Camilo Echeverry estuvo de invitado en el programa español del Hormiguero. Allí el cantante colombiano recordó una de sus experiencias más conmovedoras con un fanático suyo que era sordo profundo.

“Esa historia es muy particular. Nosotros estábamos en Montevideo. Había un muchacho que no me estaba mirando a mí nunca y una chica le estaba haciendo lo subtítulos en lenguaje de seña de todo lo que el concierto iba andando. Fue una de las experiencias más lindas de mi vida”, comenzó.

“Él vino el día siguiente. Yo le hice todas la preguntas con curiosidad de qué es lo que sientes tú, tus vibraciones. Pasó una cosa súper interesante. El tipo llega y me dice: 'te puedo tocar el cuello ara sentir tu vibración. Fue una de las experiencias más lindas de mi vida”, agregó.

Luego, el cantante contó que decía la carta que le escribió el fan: “Yo pensaba que esto que tenía era una discapacidad y decía a Dios por qué, y sentía que me estaba señalando para algo en especial. Y cuando escuché tú canción Millones, fue la que más me gustó porque me identificó: por qué yo si en este mundo hay millones”.

Para cerrar, el músico habló de cómo vivió esa experiencia con su admirador. “Así lo ha recordado el colombiano, que ha confesado que se puso a llorar. Es que de verdad fue un experiencia espiritual, sobrenatural”, concluyó.