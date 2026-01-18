La emotiva despedida de Lucía Rodríguez hacia su padre: “No sé si existen palabras”

Pantallazo

La actriz, comunicadora y murguista Lucía Rodríguez publicó una carta en sus redes sociales en la que anunció el fallecimiento de su papá.

En su cuenta de Instagram, la panelista de Desayunos Informales (Teledoce) escribió: “No sé si existen palabras a la altura de lo que fuiste, pero igual las intento, porque vos siempre creíste en el intento honesto. Y aunque estas despedidas digitales me resulten raras, necesito poner en palabras lo que siento y dejarlas por acá para honrar tu vida. Porque fuiste de esas personas necesarias, que pasan por el mundo y lo suavizan”.

En otro extracto, Rodríguez lo recordó como “la mejor persona que conocí”. “No solo lo digo yo, lo dicen todos los que se cruzaron con vos, incluso quienes te conocieron poco. Nunca te escuché hablar mal de nadie, nunca. Cuando el mundo se volvía áspero, vos buscabas suavidad. Cuando alguien hacía daño, vos intentabas comprenderlo. Justificabas con ternura, mirabas con amor, elegías la bondad como forma de estar”, añadió.

“El final fue injusto. Tu cabeza se fue perdiendo y a veces también nosotros en ella. Pero aún cuando ya no sabías quién eras o quiénes éramos, lo esencial permaneció. En tus ojos seguía estando lo mismo: tu bondad”, sostuvo Rodríguez, que formará parte de la murga Patos Cabreros en el carnaval que comienza este jueves 22 de enero.

“Descansá en paz. Yo sigo llevando tu bondad conmigo”, sentenció la actriz y comediante y recibió el apoyo de figuras como Manu Da Silveira, Maxi de la Cruz, Leti Cohen, Fata Delgado, Cata Ferrand, Diego Delgrossi, Victoria Zangaro, Lucía Brocal, Adriana Da Silva, Rosina Benenati, Ana Laura Barreto, Luciana Acuña y su pareja, el cantante Diego Iraola.

