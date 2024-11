La dura enfermedad de Megan Fox que podría poner en riesgo su embarazo

Pantallazo

Megan Fox sorprendió a todos los usuarios de Instagram con una linda noticia. La estrella de Hollywood reveló que con Machine Gun Kelly serán padres. “Nothing is ever really lost. Welcome back (nunca nada está perdido. Bienvenido de vuelta”, escribió la actriz.

Pese a que anuncio llegó a todos los medios de comunicación internacionales, generó preocupación en la salud de la artista ya que sufre de dismorfia corporal, una enfermedad mental que crea una imagen irreal de la percepción del físico.

En una nota para Sports Illustrated, Megan Fox sostuvo nunca vio su cuerpo de la misma forma en que lo ven los demás. La modelo contó que padece de este trastorno desde su niñez y su fama inmediata en la adolescencia influyó en el desarrollo de esta condición por la busca del perfeccionismo hacia su imagen.

Este sería el cuarto embarazo de Megan Fox. La actriz es madre de tres hijos: Noah, Bodhi y Journey, fruto de su matrimonio con el actor Brian Austin Green.