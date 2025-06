La desilusión de Emir Abdul con Tinelli: “Cuando se prendió la cámara, era otra cosa”

Pantallazo

El coreógrafo y bailarín uruguayo Emir Abdul fue invitado al ciclo Fernet con Grego, conducido por Grego Rossello. Allí habló sin filtro sobre su paso por Showmatch y la decepción que le dejó su trato con Marcelo Tinelli durante su participación en La Academia, en 2021, como coach de Karina la Princesita.

“Esa vez fue increíble”, recordó sobre su primera aparición en el programa. Sin embargo, más allá del entusiasmo inicial, el vínculo con el conductor no fue lo que esperaba. “Fue una decepción grande con él. No quería que bailara con Karina, sino que la coreografeara. Cuando vamos al piso ni me saludó”, reveló.

Abdul también detalló que la actitud cambió radicalmente cuando las cámaras se encendieron: “Cuando se prendió la cámara, dijo: ‘Oh, mi uruguayo querido’. Me hubiese gustado que sea más empático. No te pido que me pongas una alfombra roja. Se prendió la cámara y era otra cosa”.

Sobre su experiencia en el show, el artista expresó: “Para mí era así con todo el mundo. Yo era un coreógrafo más de los 40 que había, pero me hubiese gustado que fuese un poco más piola”.

Emir Abdul ha desarrollado una destacada carrera en televisión. Además de Showmatch, fue jurado en Got Talent Argentina y formó parte de las primeras temporadas de ¿Quién es la máscara?, donde se desempeñó como investigador.