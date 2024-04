La banda británica Keane se presenta por primera vez en Uruguay: cuándo y dónde

Pantallazo

Somewhere only we know

La banda británica Keane, liderada por Tom Chaplin, llega por primera vez a Uruguay el 12 de noviembre del 2024. Desde sus redes sociales, con el ritmo de la canción de “Sovereign light cafe”, anunciaron las ciudades de su gira por Latinoamérica, en las que se encontraba Montevideo.

Las entradas estarán a la venta para los fanáticos uruguayos el 10 de abril a partir de las 13 horas en la página del Antel Arena. Los precios estarán aproximadamente entre los 2400 a 4500 pesos uruguayos.

Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo, Lima, Bogotá, Curitiba, Asunción, Santiago de Chile, son los otros lugares de los países sudamericanos en los que estará el grupo inglés con su tour del aniversario número 20 de “Hopes and Fears", álbum histórico para Keane que batió todo tipo de récords.

"Somewhere Only We Know", “Everybody 's Changing”, son algunos de los hits más conocidos del conjunto europeo que se encuentra dentro de ese disco. "Hopes and Fears" fue 9 veces platino en Reino Unido y vendió 10 millones de copias en todo el mundo.

Keane surgió junto a una nueva vanguardia de bandas que cambiaron la forma de la música: Snow Patrol, Scissor sisters, The Killers y Coldplay. Fueron los primeros en crear un sonido que giraba únicamente en torno a los teclados, lo que realzaba el atractivo emocional de sus canciones.