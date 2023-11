Pantallazo

La anécdota de Rada tras ganar un Grammy: “Lo olvidé en un taxi y me cobraron 500 dólares”

Ruben Rada estuvo de invitado en Nadie dice nada, el ciclo de streaming argentino que se encuentra en Uruguay y se presenta en el Antel Arena el 11 de noviembre. El cantante recordó una insólita anécdota que le pasó con un premio internacional.

“¿Es verdad que te olvidaste un Grammy en un taxi?”, le preguntó Momi al músico uruguayo. “Gané un Grammy a la excelencia. Cuando llegamos al aeropuerto, faltaba una hora y media para que saliera el avión. Teníamos como 25 minutos, pedimos dos taxis y nos fuimos”, comenzó.

“Cuando llegamos al aeropuerto estamos haciendo el chequeo mi mujer me dice: 'mostrame el Grammy que lo quiero ver'. Le digo: 'Matías, ¿tenés el Grammy ahí? No. Julieta ¿tenés el Grammy ahí? No'. Lo dejamos en el taxi”, contó.

“Llamo a la gente del festival y digo que dejé el Grammy en un taxi. Me dijeron: 'es la primera vez que me pasa esto'. Me tuve que ir. Llego a Uruguay y estaban los periodistas esperándome. Mi mujer llorando como loca”, agregó.

Sobre el final, el compositor reveló que hizo para recuperar el premio. “Llamé a los Grammy, me lo mandaron, pero me cobraron 500 dólares. Cuando fui a buscarlo al Aeropuerto de Carrasco, 150 dólares”.

Ruben Rada es uno de los máximos exponentes de la música uruguaya. El compositor es unos de los grandes referentes a nivel internacional y nacional del candombe, jazz, rock y murga. Sus grandes éxitos lo colocaron por muchos años en los charts a nivel global y hasta el día de hoy se escuchan en las radios del país.