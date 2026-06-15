Juli Savioli subió una foto llorando tras la muerte de Gaspi: “Tengo un vacío enorme”
La influencer y expareja del creador de contenido se mostró desconsolada en sus redes tras confirmarse la trágica noticia en Brasil.
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15.06.2026 11:31
La trágica muerte de Gaspi en un accidente de helicóptero en Brasil desató una ola de dolor en el mundo digital. El testimonio más desgarrador llegó por parte de su expareja, la influencer Juli Savioli, quien volcó su desesperación en Instagram apenas comenzaron a correr los rumores.
“Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. ¿Alguien sabe si esto es real? ¿Está confirmado?”, escribió en las redes con una imagen suya llorando.
Juli Savioli, ex de Gaspi. https://t.co/Y5ySD40HY6 pic.twitter.com/IBxcnACO6G— Real Time (@RealTimeRating) June 14, 2026
Tras confirmarse la peor noticia, la creadora de contenido compartió un sentido texto para despedir al streamer, evidenciando el durísimo momento que atraviesa. “Tengo dolor, presión y vacío en el pecho”, confesó con total honestidad ante sus seguidores.
Para cerrar su emotivo mensaje, Juli dejó en claro que el recuerdo de su expareja la acompañará siempre como un impulso para salir adelante: “Solo sé que te guardo en mi corazón [...]. Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés. Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida”.
"Juli Savioli":— Es tendencia en ?? (@EsTendenciaEnX) June 15, 2026
Porque le dedicó otro posteo a Gaspi: "Te guardo en mi corazón y te transformaré en mi motor" https://t.co/Wg7wOk05Tu pic.twitter.com/SGDCLQ9ucP
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