Juanita Tinelli reveló por qué la rechazaron de un casting: “Me dijeron que era muy gorda”

Desde hace cinco años que Juana Tinelli incursionó en el mundo del modelaje. La hija del conductor se mudó a Europa para impulsar su carrera para desfilar en las pasarelas de la moda de alta costura.

En una nota para Puro show, Juana Tinelli se refirió al lado B de ser modelo en Paris. “Es difícil, la verdad. A mí me cuesta mucho. Siempre me han criticado por mi cuerpo y me encasillan en que si sos modelo, sos flaca. Soy flaca por mi genética, si ves a mis papás...”, comenzó.

Luego, la modelo habló de los comentarios negativos que recibe en las redes sociales. “Pero es ir llevándolo. Hay días que me levanto con ganas de llorar, y hay días que la verdad que digo ‘que se vayan todos a la…’”, agregó.

Parar finalizar, Juana Tinelli contó el motivo por el que la rechazaron en un casting en la capital parisina. “ Estaba en un casting y me rechazaron porque me dijeron que era muy gorda. Pero hay que estar fuerte con uno mismo, estar bien, nutrirse por adentro, que es lo más importante. Y bueno, creo que a partir de eso, después lo demás, es como, ¿qué te importa?”, cerró.