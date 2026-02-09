Juana Tinelli y Tomás Mazza sellan su romance con un beso en pleno vivo

Pantallazo

Tras varios días de rumores y cruces sugestivos en redes sociales, Juana Tinelli y Tomás Mazza decidieron dejar atrás las especulaciones y confirmar su relación de la forma más clara posible: con un beso en plena transmisión en vivo.

La escena se dio durante un streaming conducido por el propio Mazza, donde ambos se mostraron relajados, cómplices y muy cercanos. Entre risas, charlas espontáneas y gestos de cariño, la química entre ellos fue evidente desde el inicio del vivo.

En un momento que sorprendió a muchos —y que otros esperaban desde hacía tiempo—, el streamer besó a Juana frente a las cámaras, sin cortes ni edición. El gesto selló la confirmación del romance y quedó registrado tanto para quienes seguían la transmisión en directo como para los miles de usuarios que luego viralizaron el clip en redes sociales.

La reacción no tardó en llegar: el beso encendió las redes y puso fin al misterio, consolidando lo que hasta entonces había sido solo un rumor alimentado por interacciones públicas y mensajes cruzados entre ambos.