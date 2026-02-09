Juana Tinelli y Tomás Mazza sellan su romance con un beso en pleno vivo

Tras varios días de rumores y cruces sugestivos en redes sociales, Juana Tinelli y Tomás Mazza decidieron dejar atrás las especulaciones y confirmar su relación de la forma más clara posible: con un beso en plena transmisión en vivo.
La escena se dio durante un streaming conducido por el propio Mazza, donde ambos se mostraron relajados, cómplices y muy cercanos. Entre risas, charlas espontáneas y gestos de cariño, la química entre ellos fue evidente desde el inicio del vivo.
En un momento que sorprendió a muchos —y que otros esperaban desde hacía tiempo—, el streamer besó a Juana frente a las cámaras, sin cortes ni edición. El gesto selló la confirmación del romance y quedó registrado tanto para quienes seguían la transmisión en directo como para los miles de usuarios que luego viralizaron el clip en redes sociales.
La reacción no tardó en llegar: el beso encendió las redes y puso fin al misterio, consolidando lo que hasta entonces había sido solo un rumor alimentado por interacciones públicas y mensajes cruzados entre ambos.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]