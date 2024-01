Juan Martino tras denuncia de Flor Moyano por abuso: "Se contó una historia muy deformada"

Pantallazo

Flor Moyano, una de las participantes del programa El hotel de los famosos, denunció en la Justicia argentina a Juan Martino por una supuesta violación y por ejercer seis tipos de abusos dentro del reality que se emitió por Canal 4 en Uruguay.

La denuncia lleva un año en la Justicia, y luego de permanecer en silencio Juan Martino habló por primera vez en Intrusos. Allí compartió videos inéditos a Intrusos para defenderse de lo que considera una falsa denuncia.

"Estaba destrozado, estaba mal, estaba confundido, aturdido. Me costaba salir de mi casa. Después de esa cena en Mar del Plata, fue la denuncia. Yo estaba tranquilo porque no pasó nada, a mí creo que me jugó una mala pasada que el programa haya cambiado de horario. La edición no me dejó bien parado, pero de cualquier manera yo sé que no hice todo bien", comenzó.

"Me entero de la denuncia por la tele y me bajó la presión, me acuerdo que estaba parado mirando el programa donde ella estuvo y me caigo para atrás. En realidad, todavía no estaba hecha la denuncia formal, se hizo después; pero ahí dijeron una serie de cosas que yo no las podía creer. Yo estaba desolado, no entendía nada y sentí que estaba, de golpe, en una película de terror", agregó.

"A mí me llaman y me dicen: 'Juan, lamentablemente vamos a tener que separarlos a vos y a Flor'. Yo pensaban que nos iban a separar de equipo y me dicen 'no, no, te tenemos que separar del juego porque ella se siente mal, se siente incómoda por algunas cosas que vos le dijiste y que la psicóloga y la producción decidieron que era lo mejor separarlos'", contó

"Teníamos una relación que estaba buena, estaba linda... Que eso también me dolió un montón, porque yo estaba involucrado con ella de verdad y yo sentía que ella estaba involucrada conmigo", agregó Juan.

Yo creo que fueron un cúmulo de cositas que a ella le molestaron. En juego yo le dije que no iba a poder porque era muy sensible, que si no mostraba algo para atraer, más que estar en relación conmigo... Ahí digo: 'hagamos algo, porque sino te va a costar, sos muy sensible...'", sostuvo.

"Nunca la insistí para tener sexo... Yo estoy en la cama, acostado con ella, le pregunto si me puedo sacar la remera. Pasan 40 minutos de charla y le digo: '¿che, en serio, me puedo sacar la remera?'. Y me dice: 'sí, te estaba jodiendo'. A mí me duele que se contó una historia muy deformada para hacerme quedar a mí como el malo de la película", cerró.