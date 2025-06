Joaquín Levinton sobre su deuda: "Debo 20 años de agua porque me quedó afuera del débito"

Pantallazo

En una entrevista descontracturada con Tati Shapiro para Infobae, Joaquín Levinton, líder de Turf, habló de todo: su falta de relación con el dinero, su desconexión total de los pagos domésticos y una deuda millonaria con AySA, la empresa que brinda el servicio de agua potable y cloacas en el Buenos Aires, que —según él— sigue creciendo porque nadie le explica cómo saldarla.

j“El rock me trajo muchas mujeres. Con la plata siempre fui malo. Siempre calculé mal. No tengo idea de negocios. No tengo la menor idea de cómo se hace un cheque. No sé si existen aún los cheques”, lanzó el músico, fiel a su estilo entre irónico y honesto.

Luego, confesó que tampoco sabe cómo se pagan los servicios: “No sé cómo se hace para pagar la luz. En su momento me ayudaron a poner por débito automático las cosas. Las puse y nunca más me enteré de lo que se paga o no se paga. Salvo algo que se llama AySA, que es el agua”.

“Recibo todos los días mensajes para que pague. Me quedó fuera del débito y ahora debo una fortuna. La deuda es millonaria, pero AySA no me sabe explicar cómo tengo que pagarles”, relató.

Lejos de estar apurado por resolverlo, Levinton bromeó con que aún hay margen para negociar: “No me quieren hacer un descuento. Cuando me dicen el importe final es tan grande que uno no quiere pagar. Estamos en un tira y afloje. Creo que a AySA le va a convenir algún tipo de arreglo”

