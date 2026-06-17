Ingrid Grudke recordó la infidelidad de su expareja con su sobrina política: “Se burlaron”

Ingrid Grudke sorprendió a todos al revelar los detalles de una de las etapas más oscuras de su vida personal y financiera. En una profunda entrevista con el periodista Rulo Schijman para Infobae, la modelo recordó cómo su expareja la engañó con la esposa de su propio sobrino, una situación que escaló hasta convertirse en una verdadera pesadilla emocional y económica.

El calvario comenzó luego de la cuarentena, cuando la pasarela y las filmaciones se detuvieron. Con su participación en Los 8 escalones como único compromiso, Grudke decidió mudarse a Posadas, Misiones, para estar cerca de su padre enfermo, junto a quien era su novio en ese momento, oriundo de Mar del Plata. En tierras misioneras, la pareja inició una ambiciosa actividad comercial que pasó rápidamente de un solo local a cinco negocios y de dos empleados a 22. Ante el vertiginoso crecimiento, buscaron a alguien de máxima confianza para desempeñarse como mano derecha en la empresa. La elegida fue la esposa de su sobrino, quien comenzó a trabajar como secretaria y a viajar constantemente con ellos.

Sin embargo, la confianza se transformó en sospecha cuando una de las mejores amigas de la modelo le advirtió sobre fuertes rumores en Posadas que indicaban que su pareja y la secretaria mantenían una relación cada vez que ella viajaba por trabajo a Buenos Aires. “Hacían una vida paralela a mi relación y a la relación de mi sobrino. Era como la canción Felices los cuatro”, rememoró la artista. Al encararlos por primera vez, recibió una negativa rotunda por parte de su entonces pareja, quien la acusó de estar loca en medio de un acting total.

La confirmación definitiva llegó meses después de la mano de su propio sobrino. Tras notar comportamientos extraños, el joven descubrió y capturó chats explícitos y muy fuertes entre los amantes. Las conversaciones revelaban que los encuentros clandestinos ocurrían incluso en la propia casa de la modelo en Buenos Aires y durante viajes compartidos. A pesar del dolor, Grudke decidió esperar un tiempo antes de la ruptura definitiva para intentar resguardar un crédito comercial y no perderlo todo.

Finalmente, tras confrontarlo con las pruebas en la mano, el vínculo se disolvió, dejando tras de sí una millonaria deuda económica. La actriz confirmó que el hombre le debe más de 100 mil dólares, una cifra inicial que ella aportó de su propio bolsillo para abrir una heladería y que luego se incrementó con diversos pedidos de dinero. A pesar del perjuicio financiero, la pasarela de la vida le dejó una enseñanza clara: “Yo creo que la estafa emocional fue mucho peor de lo que es la estafa económica”, sentenció la actriz, asegurando que decidió no iniciar acciones legales para evitar un daño mayor y confirmando que no pudo perdonar la burla de ninguno de los dos.