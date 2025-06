Incómodo: Periodista anunció sin permiso que Julián Álvarez será padre y debió disculparse

Pantallazo

Un incómodo momento vivió este domingo Julián Álvarez, futbolista argentino del Atlético de Madrid en medio del Mundial de Clubes que se celebra en Estados Unidos.

Mientras brindaba una rueda de prensa, el periodista de TyC Sports, Matías Pelliccioni le consultó al delantero si, en caso de marcar un gol, iba a hacer algún festejo especial en alusión a que será papá. “Yo no dije nada, pero lo digo ya que lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá”, anunció el cordobés.

De todas maneras, con cierta molestia apuntó: “Todavía no habíamos anunciado nada, no sé cómo salió por ahí”.

Minutos después, el periodista publicó un pedido de disculpas en sus redes sociales por haber dado la información sin el consentimiento de Álvarez. “Necesito y quiero pedir disculpas por lo sucedido recién con Julián. Me siento pésimo y en ningún momento fue mi intención buscar ningún título”, comenzó.

En esta línea, lamentó: “Me comí un rumor por recontra confirmado y al estar tantos días viajando y afuera del país y sin repercusiones reales lo di por sentado sin pensarlo, por eso le pregunté por su próximo festejo de gol en relación a eso”.

“Reconozco y me lamento por mi grave error y le pido disculpas sinceras y desde el corazón a él y a toda su familia. Juro por mis hijos que jamás fue mi intención generar esto. Los que me conocen saben que no es mi estilo y no soy mala leche. Realmente me quiero matar. Disculpas nuevamente”, sentenció.

Horas más tarde, en su cuenta de Instagram, el ex River Plate publicó un mensaje para sus seguidores. “Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino”, acotó.

