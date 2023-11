Ignacio Álvarez contó que chocó en la Interbalnearia: “Uno se distrae un segundo y chau”

Pantallazo

Ignacio Álvarez y Melissa De León hicieron una romántica escapada en Punta del Este. El conductor de Santo y seña compartió selfies de su fin de semana en el balneario de Maldonado con su pareja.

“El amor se siente. Y se construye”, escribió el presentador en las redes sociales. En otra publicación que subió el periodista a las redes sociales se mostró mirando al horizonte. “Monte video”, fueron sus palabras.

En el programa La pecera (Azul FM), el periodista contó que chocó en la ruta camino a Montevideo. “¡No sabés lo que me pasó! Venía en la Interbalnearia, venía a las 5 de la tarde, venía para Santo y seña, en la altura de La Floresta a paso de hombre. Dani Ríos en ese momento me manda una canción, que se llama Melissa de Dave Matthews Band. Empezamos a escuchar la canción y en eso: ¡pam! Choqué. Por mirar a Melissa [su pareja] me comí al auto de adelante, que había frenado y ese le pegó al otro que iba adelante. La típica de ruta Interbalnearia”.

“Sabés los gastos que generé, que asumo todos yo”, dijo. Luego, Ignacio Álvarez cerró con lo siguiente. “Hay cosas más importantes que los fierros. Uno se distrae en un segundo con lo que sea y chau. Le cagás la vida al otro y el otro al otro”.

La relación entre Nacho Álvarez y Melissa De León se hizo pública en febrero del 2022. Ella tiene 43 años, es oriunda de Maldonado y vive en ese departamento.