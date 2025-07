Icardi se sumó a la China y lanzó un duro mensaje contra Vicuña: “Directo al infierno”

Pantallazo

Un nuevo capítulo en la conflictiva relación entre Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a sacudir las redes y los medios. El foco esta vez está en la reciente revocación del permiso judicial que le permitía a la actriz viajar con sus hijos a Turquía para acompañar a su pareja, el futbolista Mauro Icardi, quien se reincorpora a sus trabajos en el club Galatasaray.

Tras conocerse la medida judicial, la China Suárez reaccionó con un contundente posteo en Instagram. Allí compartió la frase irónica “El padre del año” y realizó duras acusaciones contra Vicuña, señalándolo por supuestas infidelidades y problemas de adicción, lo que generó una nueva ola de polémica en redes sociales.

Mauro Icardi se sumó a este escándalo y subió una contundente historia contra el artista chileno. “El problema no es abrir el portal, es no saber cómo cerrarlo. Porque abrirlo y creerte empoderado puede ser muy engañoso… No todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno”, escribió.

Luego, el delantero cerró con una dura declaración en las redes sociales. “Porque no todo lo que brilla es oro, a veces es la entrada a tu propia perdición”, fueron las palabras del jugador argentino en Instagram.

La cantante viajó a Turquía junto a Icardi para acompañarlo en esta nueva etapa en el Galatasaray, en medio de un clima de tensión familiar y mediática.