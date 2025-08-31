Homero Pettinato atacó a periodista uruguayo, le dijo "gordo pelotudo" y luego se retractó

Pantallazo

Homero Pettinato volvió a ser noticia, esta vez debido a que protagonizó un cruce con el periodista de espectáculos uruguayo Gabriel Pereira en redes sociales.

Según consignaron medios argentinos, Pereira publicó en sus historias de Instagram un mensaje cuestionando a la familia Pettinato, particularmente a Tamara y al propio Homero, etiquetándolos.

Ese mensaje provocó la furia de este último, quien envió un mensaje directo al periodista diciéndole “gordo pelotudo”. Tras esta reacción, Pereira fue tajante y compartió la respuesta de manera pública: “Uno que se levantó tranqui es el sucio”, en referencia al escándalo que une al conductor del streaming Olga con su exnovia, la modelo Sofía Gonnet que expuso cómo era en la intimidad.

De todas maneras, la discusión entre Pereira y Pettinato continuó en el ámbito privado. “Encima está mal etiquetado. Eso me saca. Escribí bien”, contraatacó el argentino. “Para la próxima lo corrijo. Te mando un abrazo”, ironizó el uruguayo. Ante esta respuesta, Pettinato subrayó: “Yo no porque no llego a abrazarte, pero me junto con cuatro amigos y te abrazamos”.

Horas después, ante la notoriedad de los hechos, Pettinato publicó un descargo en su cuenta de Instagram. “Hoy me levanté con una especie de escándalo porque un periodista uruguayo empezó a etiquetarnos a mí y a mi hermana diciendo que éramos patéticos. Odio gratuito. Entonces, yo le respondí algo que está mal y que sufro mucho: un comentario gordofóbico”.

"Le tendría que haber puesto solo 'pelotudo'. Su condición de gordo no cambia nada. No me siento identificado y me arrepiento de haberlo dicho. Después, él me pone 'te mando un abrazo' porque disfruta de haberme provocado y despertado odio, y yo le puse 'no te mando un abrazo porque no me dan los brazos'. Y está mal. No se rían, es discriminatorio y gordofóbico”, agregó

“Por lo general, logro escaparle a esa dinámica de agresión de las redes sociales y respondo con amor, pero en esta no pude. Él se victimizó, le mandó las historias al programa de Yanina Latorre y ahora tengo a millones de personas diciéndome 'gordo pelotudo' a mí”, sentenció.





