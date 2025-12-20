Pantallazo

Histórico programa con 17 años en la pantalla deja VTV: cuál será el rumbo de “En la mira”

Montevideo Portal

El reconocido programa En la mira toma un nuevo rumbo y tras 17 años deja la pantalla de VTV para pasar al mundo del streaming.

El programa, que es conducido por el periodista Gabriel Pereyra, cerrará el año el próximo martes y pondrá punto final a una historia de más de una década. “Cierra el año y levanta definitivamente el programa tras 17 años ininterrumpidos haciendo periodismo”, escribió el comunicador en una publicación en la red social X.

Pereyra anunció que el programa pasará a emitirse por el canal de streaming YuntaUy, el cual es dirigido por Mariana Secco.

“Otro medio, otras formas, el mismo periodismo”, manifestó el conductor, quien además celebró que habrá un “equipo de lujo”.

