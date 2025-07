Halle Berry, radiante a los 58 años, bailó en bikini y se le cayó la parte de abajo

Pantallazo

La actriz Halle Berry, quien además es gran fanática de la música de su pareja, Van Hunt, sorprendió a sus seguidores en Instagram con un video en el que baila al ritmo del nuevo sencillo del músico.

En el reel, la actriz de Hollywood a sus 58 años lució un bikini blanco con un top balconette y completó su look con unas gafas rectangulares de marco blanco mientras caminaba hacia la cámara, con la canción “Prelims (mind n meat)” de fondo.

La artista bailó frente a una ventana disfrutando de la vista al mar y, de forma divertida, salió corriendo por el pasillo para luego posar con el bikini. En un momento espontáneo y lleno de risas, la parte de abajo del bikini de Halle se cayó al suelo; entre carcajadas, recogió la prenda y salió del encuadre antes de volver para terminar el video.

Tras la viralización del video, Halle Berry publicó un mensaje contundente en sus redes sociales: “¿La mejor parte de la menopausia? No me importa un carajo. Ni las opiniones ni hacerme la simpática. Me muevo como quiero, visto lo que quiero, y lo hago para mí. Esa es la libertad de la que nadie te habla hasta que la vives. No hay nada como una fiesta espontánea de baile, y mi pareja acaba de escribir esta canción como testigo de dónde estoy ahora en la vida: imparable, feliz y LIBRE”.