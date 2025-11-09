Guillermo Francella se refirió a las críticas: “A veces dicen cosas inteligentes”

Montevideo Portal
Tras el estreno de la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, el actor participó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
En declaraciones consignadas por A24, Francella se refirió a su regreso a la pantalla grande. “Estoy ilusionado, muy expectante. Siempre amé el cine”, señaló.
En relación con la inspiración detrás de Homo Argentum, el actor señaló que se basó en Los nuevos monstruos, una película de Dino Risi. “Tiene un formato de viñetas que abordan el ‘gen’ italiano: crítica social, humor, reflexión. Me impactó mucho, y yo quería hacer algo que hablara del espíritu argentino: solidario, familiero”, acotó.
Por último, al ser consultado sobre cómo se lleva con la crítica, sostuvo: “Me llevo bien. La mirada del público es de un amor indescriptible. Si la crítica es bien intencionada, la tomo bien; a veces dicen cosas inteligentes que permiten la reflexión”.
