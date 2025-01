Graciela Alfano reveló que vivió situaciones de “maltrato psicológico” con su expareja

Pantallazo

Recién empezada la temporada de verano de 2025, Graciela Alfano confirmó que terminó su relación con Carlos Bustin, empresario uruguayo y dueño de un exclusivo restaurante de la playa de la parada 2 de La Mansa.

La semana pasada, la actriz argentina aseguró que su expareja “se levantaba a minas en su cara”. La diva argentina, que se encuentra de vacaciones en Punta del Este, salió vii zoom para Algo contigo y dio nueva información sobre su ruptura amorosa con Bustin.

“Es importante saber que una persona traicionera, elige traicionar. No es que le pasa a vos porque sos gorda, flaca, joven o vieja. Te pasa porque esa persona elige tener ese tipo de relación. Elige decir a una mujer que tiene una relación exclusiva, pero no la tiene. Uno debe poner un límite, si vos no lo cumplís y te quedas en ese relación, vas de mal en peor. Eso es un poco lo que me pasó a mí hace unos meses, que yo debería haberme ido, pero creí. Yo yendo de mal en peor”, comenzó en el ciclo uruguayo.

“Esto es lo que digo que frente a cosas así tan graves hay que retirarse y buscar el grupo de apoyo en las amigas, de la gente honesta que está contigo porque te quiere. Hay que confiar en sus capacidades y salir de esos lugares de menosprecio y de basureo, que fue lo que me pasó. Yo puedo mostrar mi vulnerabilidad porque soy una persona muy segura. No me molesta decir que alguien coqueteaba en mis narices; que se levantaba a otras personas”, agregó.

Más adelante, habló en detalle de los motivos de su separación: “Tuve un cumpleaños espantoso donde tuve situaciones muy feas, básicamente de maltrato psicológico y violencia pasivo-agresiva. No la tenemos por qué tolerar. Pasé cosas espantosas que no se las deseo ni a mi peor enemiga, pero hay que salir adelante”.

“Coqueteaba con una chiquilina de 18 años”, y disparó: “Tomé la decisión de terminar la relación y hay que darle un corte definitivos. Le dije: A mí no me llamás más”.

A principios de enero de 2023, Graciela Alfano blanqueó su romance con el empresario uruguayo Carlos Bustin, quien es ocho años menor que ella. Se trata de un destacado hombre de negocios del rubro automotor. Fue dueño de la compañía Autolíder que representa a Mercedes Benz.

