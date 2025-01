Graciela Alfano confirmó separación de novio uruguayo: “Se las levantaba en mi cara”

Pantallazo

Después de un año de relación, Graciela Alfano confirmó su separación del uruguayo Carlos Bustin y contó cuáles fueron los motivos de la ruptura.

“Viví momentos maravillosos, como en toda relación, que hay que valorizar, y luego estuve viviendo situaciones un poco complicadas”, comenzó la modelo argentina en diálogo con LAM.

En esa línea, la mediática contó que su expareja era una persona que estaba “en un estado de conquista con mujeres”, y en su “cara”. “Para mí, eso es una falta de respeto”, contó, y así decidió ponerle “un punto final” a la relación.

“Me costó entenderlo; yo creo que a la primera tendría que haber cortado”, reflexionó en diálogo con Ángel de Brito. “Se las levantaba en mi cara”, aseguró.

En esa línea, contó que antes de terminar el vínculo, la pareja tuvo un impasse: “Cuando pasan estas cosas, una se empieza a poner nerviosa. Le ponés un límite, te terminás peleando, a los gritos, te terminás convirtiendo en la tóxica”. “Yo no quiero ser la tóxica”, aclaró.

De ese modo, la mediática argentina aseguró que su pareja le faltó “el respeto” y la “menospreció”. Entonces, después de unos días en Buenos Aires (Argentina) con su familia, en los que estuvo “llena de amor”, decidió separarse.

“Todo esto me ayudó a ver con más claridad que es una persona así, que no se da cuenta, que va a ser así toda la vida. Realmente, a mí eso no me va. Tuvimos una charla, le dije que venga, que hablemos como dos personas adultas, y allí puse punto final, le pedí que no me llame nunca más; yo no lo voy a llamar nunca más. Es lo que se llama ‘contacto cero’ y realmente es lo que yo sugiero a las mujeres”, dijo Alfano.

En este sentido, la argentina aseguró que “no hay ningún motivo por el que una mujer tiene que pasar por momentos tan desagradables y sentirse tan menospreciada”.