Gorzy sobre el anuncio de Luis Suárez: “Se retira porque a Bielsa no lo aguantan más”

El pasado lunes 2 setiembre, Luis Suárez hizo un anuncio en una conferencia de prensa de la AUF en el que dijo que el próximo viernes 6 de setiembre sería su último partido con la selección uruguaya de fútbol.

Luego de esta noticia, Sergio Gorzy estuvo en Algo Contigo y se refirió a la salida de 9 uruguayo.“Uruguay tiene seis partidos. Muchos suspendidos. Él es el capitán del grupo tendría que haberse quedado, eso juega en contra. A favor juega que esta eliminatoria es la más fácil. A Uruguay le toca una serie que no es compleja. Es y no es un mal momento”, comenzó.

“No se retira porque él llegó a la conclusión de que no puede más, él no se retira porque no tiene más fuerza para jugar en la Selección o porque considera que hay otros mejores. Él se retira porque a Bielsa no lo aguantan más'', expresó.

Más adelante, el periodista deportivo analizó la conferencia del Pistolero. “Cuántas veces nombro a Bielsa en la conferencia. Nombro mucho a Tabarez. Una despedida en buenos términos estaría el técnico ahí”, cerró.

Luis Suárez debutó con el equipo charrúa el 7 de febrero de 2007. El Pistolero jugó un total de 142 partidos: 69 victorias, 41 empates y 32 derrotas. En toda su carrera con la Celeste marcó 69 goles.

