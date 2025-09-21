Gorillaz estrenó tema en concierto en Madrid: una colaboración con el argentino Trueno

Pantallazo

Gorillaz volvió a sacudir a su público con un anuncio doble: en 2026 editará su nuevo álbum, The Mountain, y hará una gira por Reino Unido e Irlanda. La noticia ya había generado expectativa entre sus fans, pero el fin de semana sumó un nuevo capítulo con la presencia de Trueno en uno de sus shows.

Gorillaz, la banda liderada por Damon Albarn, aterrizó este sábado en Madrid para presentarse en el festival Pulse of Gaia. Además de repasar sus clásicos y sumar invitados, Gorillaz ofreció un anticipo de su nuevo álbum, The Mountain, que estrenará en 2026.

En ese contexto, el rapero argentino Trueno fue la sorpresa de la noche al subir al escenario para interpretar junto a Albarn The Manifesto, colaboración inédita que formará parte del próximo disco.

Trueno apareció con remera blanca con el Sol de Mayo en la espalda, gorro piluso oscuro y shorts deportivos. Ante miles de asistentes cantó versos que pronto se viralizaron en redes sociales. Tras el show, TikTok, Instagram y X se llenaron de mensajes de sorpresa y celebración: “Qué temón”, “Dos genios se unieron”, “Icónico”.

No es la primera vez que Gorillaz y Trueno comparten escenario. En mayo de 2022, la banda fue uno de los platos fuertes del Quilmes Rock en Argentina, donde el rapero se sumó para una versión explosiva de Clint Eastwood. Aquella noche, Missy Albarn —hija del líder de la banda— subió a Instagram una foto con Trueno y su padre, revelando que es fan del argentino desde hace años.

