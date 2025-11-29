Gime Accardi y la frase que generó rumores de romance: “Él puede tocar lo que quiera”

Pantallazo

Tras finalizar el rodaje de la película Teacher I'd Like to F..., Gimena Accardi y Seven Kayne compartieron un divertido momento en vivo durante un streaming, en el que no faltaron comentarios pícaros que despertaron la atención de sus seguidores.

La actriz volvió a aparecer al aire en Soñé que volaba (Olga), donde tuvo un breve intercambio con el rapero, señalado como su posible pareja, a pocos meses de su separación de Nico Vázquez.

En tono de broma, Homero Pettinato comentó al músico: “¿Vos sabés que la vieja ovulera esta está todo el tiempo hablando de vos como que sos un muñeco divino?”. Ante esto, Seven Kayne respondió con humor laboral: “La verdad que la directora Accardi me dio una oportunidad hermosa". A lo que Pettinato retrucó: "Sí, pero no es profesional el trato”.

Gimena intervino rápidamente buscando complicidad: “¿Cómo no va a ser profesional el trato, Joaco? Es muy profesional”. El rapero coincidió: “Sí, sí, súper profesional. La verdad es que tuvimos unos rodajes hermosos”.

El humor siguió con Migue Granados, quien recordó un video viral donde Kayne le dio un beso en la mejilla a Accardi: “La próxima vez que agarres de la cara a Gime sin pedirme permiso te voy a pegar tantos martillazos en las costillas que te las voy a partir y se te van a clavar en la pleura. No me toqués más a la piba, brother”.

Con un toque de picardía, Gimena respondió dejando en claro su autonomía: “No, no. Yo no soy tu piba y él puede tocar lo que quiera si yo lo dejo". Ante la pregunta del conductor: "¿Y vos lo dejaste?”, la actriz replicó con humor y atrevimiento: "Todavía no...

En cuanto a su pasado sentimental, Accardi y Nico Vázquez se conocieron en el set de Alma Pirata en 2006, aunque fue durante las grabaciones de Casi ángeles en 2007 que formalizaron su relación. Después de tres meses juntos, se mudaron y en 2016 consolidaron su historia con una emotiva boda.