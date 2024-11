Giannina Silva sobre congelar óvulos y su embarazo: “La vida me sorprendió con un amor”

Pantallazo

Giannina Silva vive a pleno su etapa de gestación. La presentadora, que está embarazada de cinco meses, estuvo invitada en PH Uruguay. Allí reveló que congeló óvulos y contó cómo la noticia del embarazo de Isabela le cambió la vida.

“Tuve un cambio enorme en mi vida, que es estar viviendo esta maternidad, convertirme en mamá, con un embarazo de prácticamente cinco meses. Eso generó un cambio enorme en mi vida. Siempre supe que en algún momento de mi vida iba a querer ser mamá”, comenzó.

Luego, la conductora se refirió al proceso de congelar óvulos y la ayuda que recibió de una famosa comunicadora. “Con Manu da Silveira tenemos una gran conexión porque a mis 35 años empecé a decir ‘esto es algo que no va a venir ya y que quiero posponer’. Entonces, me puse a averiguar todo para congelar óvulos. Yo sabía que Manu estaba al tanto de todo, la llamé y ella me dio una mano enorme. Me guio muchísimo en todo el camino a tomar y fue lo que hice: congelé óvulos”, sostuvo.

“Era algo que iba a programar, algo que me podría llegar a costar y al final terminó no siendo así. Me terminó sorprendiendo con un compañero de vida que también es reciente. Iba a proyectar para más adelante, con tiempo, programando para qué edad, pero la vida hace lo que quiere y me sorprendió un amor. Estamos muy felices con esto”, cerró.

??? "Estar viviendo esta maternidad generó un cambio enorme en mi vida" Giannina Silva pasó al punto de encuentro y hablo sobre el hecho que cambió su vida y añadió: "Me puse a averiguar todo para congelar óvulos"@Gianninasilvaok #PHUruguay pic.twitter.com/1Ei51LLi28 — Canal 4 (@Canal4_UY) November 8, 2024