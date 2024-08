Furia sobre su escándalo en Uruguay: “Lo importante que soy que vinieron a maltratarme”

Pantallazo

El pasado martes 20 de agosto se llevó a cabo la edición 45° del Cena de los Famosos en lo que todo lo recaudado fue para la Fundación ProCasmu.

Graciela Alfano, Giannina Silva, Roberto Moar, Eliana Dide, Petru Valenski, Seba Oreiro, Verónica Chevalier, Gustavo Zerbino, Tatiana Luna, Roberto Piazza y más fueron algunos de los que asistieron al evento. Rosina Beltrán, Emma Vich, Furia y Alfa fueron los exparticipantes de Gran Hermano que participaron de la gala organizada por Juan Herrera.

Tras el escándalo de Furia con la prensa que cubrió la gala, en el que se filtró un video de la mediática discutiendo con los medios rioplatenses, la exparticipante de Gran Hermano compartió un descargo en las redes sociales.

“América TV que siempre quiere arruinar todo, ¡asco! Agradecer enormemente a los agentes de seguridad que me ayudaron a que LAM (América) deje de hostigarme, como lo suele hacer en Buenos Aires. Imagínense lo importante que soy que hasta vinieron a Uruguay a maltratarme, les deseo mucha paz y brillo a ellos por que no lo tienen”, dijo.

“Ojalá aprendan a que tienen que trabajar duro por el raiting porque solamente para levantar sus redes me tienen a mí. ¿Qué lastima no? ¿No se les ocurre otro tipo de contenido? Ah no. No tiene buenas ideas. Lo pase tan pero tan bien que no podrán ni siquiera opacar mi sonrisa. ¡Gracias Uruguay por tanto!”, cerró.