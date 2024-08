Furia apuntó contra Flavia Pintos por decir que salió sexta: “Una desubicada busca fama”

Pantallazo

La presencia de Furia en Uruguay causó un escándalo en la Cena de los Famosos. La exparticipante de Gran Hermano tuvo varios problemas con los periodistas uruguayos y se filtraron videos suyos discutiendo con la prensa.

Luego de que Algo contigo compartiera la entrevista que le hizo Flavia Pintos a la mediática para el programa de Twister, Furia apuntó contra la conductora uruguaya en un posteo en X, que terminó borrando.

“Flavia Pintos fue una persona a la que le brindé de buena onda una nota con todo el amor hasta que me empezó a picar. Una desubicada busca fama. Con ustedes, su Instagram. ¡Furiosos, ataquen!”, escribió Furia en la imagen que compartió Tronk.

Previo a cruzar virtualmente a la presentadora porque le recordó que salió sexta en el reality argentino, la exconcursante subió un descargo a Instagram. “América TV que siempre quiere arruinar todo, ¡asco! Agradecer enormemente a los agentes de seguridad que me ayudaron a que LAM (América) deje de hostigarme, como lo suele hacer en Buenos Aires. Imagínense lo importante que soy que hasta vinieron a Uruguay a maltratarme, les deseo mucha paz y brillo a ellos por que no lo tienen”, dijo.

“Ojalá aprendan a que tienen que trabajar duro por el rating porque solamente para levantar sus redes me tienen a mí. ¿Qué lastima, no? ¿No se les ocurre otro tipo de contenido? Ah no. No tiene buenas ideas. Lo pasé tan pero tan bien que no podrán ni siquiera opacar mi sonrisa. ¡Gracias Uruguay por tanto!”, cerró.