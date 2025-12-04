Fuertes declaraciones de Araceli González: críticas directas a Suar y Siciliani

Pantallazo

El regreso de Araceli Gonzalez a la pantalla de El Trece después de una década no pasó desapercibido. La actriz participó de Otro día perdido, el ciclo de entrevistas que conduce Mario Pergolini, y allí dejó declaraciones muy filosas sobre Adrián Suar y Griselda Siciliani, reavivando tensiones que llevan años sin resolverse.

González volvió al canal en el cual trabajó durante gran parte de su carrera y confesó sentirse en terreno conocido. “Para mí, Canal 13 es... Canal 13. Cuando yo elijo volver, es mi casa, mi familia. Me encontré con toda la gente con la que trabajaba en esa época”, expresó

La relación entre Araceli y Suar —expareja y padres de Tomás Kirzner— terminó de manera conflictiva, y la actriz no evitó referirse al tema. “Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino; pero conmigo, no. Él dijo que no éramos familia. ¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso”, afirmó.

Luego lanzó una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo: "Si vos ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo... entonces había un tema, y te lo está respondiendo la vida".

Araceli también fue consultada por su relación con Griselda Siciliani, marcada desde hace años por rumores, cruces y la recordada acusación de “roba maridos” además de sentir que la actriz menospreció a su actual pareja, Fabián Mazzei.

Sin embargo, en esta ocasión eligió bajarle el tono al conflicto. “Con Griselda no tengo relación, no la conozco. No tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo: dos hijos hermosos que hacen su propio trabajo, su huella”, cerró.

Aracel Gonzalez volvió con todo: habló de Suar, Griselda Siciliani y gastó a Pampita de paso.#LAM pic.twitter.com/KaUKXCqRQg — emi (@eeemiliano) December 4, 2025