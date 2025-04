Fuerte cruce entre Selva y Eugenia en Gran Hermano: “Una cizañera y embustera”

Pantallazo

Previo a la gala de eliminación, Selva y Egeria protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano 2024 a partir de un juego.

"Me defraudan tus modos. Todos podemos decir cosas, pero manejar los modos es muy importante, A veces podemos tener modos, pero podemos tener un código de amistad, un tacto, y no saltar sin medir con quién", dijo indignada al borde del llanto la participante uruguaya.

En el programa del pasado domingo, Santiago Del Moro revivió el conflicto entre la actriz y la jugadora de Santiago Del Estero y se vivió un clima de mucha tensión en vivo, en el programa de expulsión.

"Una insoportable, una cizañera, una embustera, no se hace cargo, hace que se sincericiden los otros y ella no es sincera con sus cosas. Es mentirosa", expresó la concursante sin dar vueltas sobre la uruguaya.

"Se está mirando al espejo y está diciendo todo lo que es ella, me encanta, adoro", disparó Selva con humor a lo que Eugenia contraatacó: "Siete años más que yo tiene Selva, parece mi hija, te juro".

"La que eligió nuevos rumbos es ella", lanzó la humorista uruguaya, pero Eugenia la interrumpió y agregó muy picante: "Es caprichosa, quiere llamar la atención todo el tiempo. Me hablan a mí y ella tiene que hablar por atrás, interrumpe todo el tiempo. No sé qué problema tiene. De chiquita, no sé, no le daban bola",

Eugenia a Selva: "Ay esa voz es tan irritante, tan aguda..insoportable"

Madre decidió hablar por todos ??#GranHermano pic.twitter.com/DOTSHk8CSe — ?Carolina? (@caronocarol_) April 7, 2025