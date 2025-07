Flor Peña iniciará acciones legales contra la productora de Tinelli: “Me deben plata”

Pantallazo

En medio del escándalo que rodea a Marcelo Tinelli y su productora, LaFlia, ahora Florencia Peña confirmó que iniciará acciones legales para cobrar una deuda que mantiene la productora con ella y con su hijo Juan, quien también participó del programa Cantando 2024.

La declaración se dio en una entrevista con Puro show, en la que Flor no ocultó su decepción. “Me deben. Intenté que no se filtrara, pero no me queda otra. Estoy yendo por la vía judicial, esperando que se resuelva antes”, comenzó.

La actriz contó que habló con Tinelli durante el verano y que él le aseguró que se pondría al día con los pagos. Sin embargo, la situación no cambió y, ya en julio, decidió avanzar legalmente. “Es raro que haya tanta gente esperando cobrar. Yo no me sacaría la foto en la costa Amalfitana”, lanzó, en referencia a las recientes imágenes del conductor en Europa.

La artista aclaró que el conflicto no es personal, sino profesional, y apuntó directamente a la productora. “Todos somos laburantes y vivimos de lo que hacemos. Fueron muchas horas de grabación. Yo fui muy feliz y mi hijo también, me lo llevo en el corazón… pero, si me pagaran, estaría buenísimo”, cerró.

Florencia Peña se suma así a una lista creciente de figuras que reclaman pagos pendientes a LaFlia, en medio de rumores sobre una crisis interna en la empresa.