Flema británica: el festejo de Cillian Murphy al enterarse de su nominación al Oscar

Pantallazo

Esta semana se conocieron las nominaciones para la próxima edición de los Premios Oscar. El actor irlandés Cillian Murphy —famoso por protagonizar la serie Peaky Blinders— resultó nominado en la categoría Mejor Actor por su papel en el filme Oppenheimer.

Murphy recibió la noticia en casa de su familia en Irlanda, su país natal, y desde allí concedió un reportaje telemático a la revista estadounidense Variety.

"Afortunadamente, vivo en una zona horaria en la que no tengo que levantarme a las 05:00”, bromeó al recibir el llamado desde el otro lado del Atlántico.

“Estoy en la casa de mis padres en la ciudad de Cork. Estuve con mis padres y mi esposa hoy. Eso fue realmente lindo”, dijo el actor, que disfruta de una merecidas y largamente planeadas vacaciones.

Interrogado sobre sus emociones al saberse nominado, el artista se mostró humilde y hasta abrumado.

“Las palabras realmente no hacen justicia, creo que los superlativos te fallan a estas alturas. Me siento realmente honrado y algo abrumado. Pero, sobre todo, orgulloso de la película y orgulloso de haber logrado tanto. Superó todas nuestras expectativas, cualquiera de los que participamos en la realización de esta película. Hay gente que se me acerca en la calle todo el tiempo y me dicen: ‘He visto la película cinco veces’, t también hay niños y niñas. Es una locura. Y luego ser reconocido por la Academia como lo hemos sido nosotros, es algo alucinante”,dijo.

Más allá de su emoción, Murphy se tomó con calma la situación, y fue su respuesta sobre el momento de la noticia la que se volvió viral.

“Tomamos una taza de té y un trozo de pastel. Fue bastante agradable”, dijo Murphy. “Mi mamá hizo un bizcocho. Era muy sabroso”, detalló.

Sobre el final de la entrevista, el actor dijo que probablemente vaya a la gala de los Oscar en compañía de su esposa e hijos. Y dado que no se sirve cena en la ceremonia, volvió sobre su preparación familiar favorita.

“Quizás lleve un poco del pastel de mamá en el bolso de mi esposa”, bromeó.

Cillian Murphy en la vida real / Cillian Murphy en la ficcion:?? pic.twitter.com/WdgnkHmPuk — Tomás?? (@aristi_tomas) January 24, 2024

es lo más británico de la historia — Gushita (@williangarate) January 24, 2024

Tranqui

Le dice a la vieja que se ganó un premio Tomando mate con un biscochuelo — Lettuce boi(open commissions/art trades) (@thomas_senko) January 24, 2024

El actor Cillian Murphy reveló cómo celebró su primera nominación al Oscar:



“Tomamos una taza de té y un trozo de pastel. Mi mamá hizo un pastel. Estaba delicioso”. pic.twitter.com/xEyhB1VaZF — Indie 505 (@Indie5051) January 24, 2024

Obvio que la mamá es pastelera si es un tremendo bombónn — Natalia (@Natalia59630750) January 24, 2024

Por dios no lo soporto a este tipo me lo llego a cruzar y le rompo la boca de un beso — Tuvieja ?????? (@elandrus98) January 24, 2024